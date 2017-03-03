Угрожавший злой собакой бомж отобрал у прохожего деньги, одежду и телефон в Екатеринбурге (ФОТО)

Задержание екатеринбургского грабителя «по горячим следам» произошло после заявления мужчины, которого ограбил злоумышленник вечером 1 марта.

Грабитель подошел к прохожему с собакой и потребовал отдать все ценное, что есть – деньги, золото, мобильный телефон. Попросил даже куртку, которая была на мужчине. После полученного преступник скрылся с места происшествия.

Общий ущерб, причиненный потерпевшему, составил около 3 000 рублей. Мимо проезжал дежурный экипаж ППС. Мужчина обратился к инспекторам и рассказал о случившемся. Те, в свою очередь, передали информацию об ограблении в полицию, которая задержала подозреваемого в одном из ближайших дворов.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому в грабеже грозит лишение свободы сроком до 7 лет. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причастность задержанного к аналогичным преступлениям.

Фото: УМВД по Екатеринбургу