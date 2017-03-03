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Врачи «скорой помощи» высадили больного ребенка из машины по пути в больницу из-за конфликта с отцом в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Врачи «скорой помощи» высадили больного ребенка из машины по пути в больницу из-за конфликта с отцом в Екатеринбурге

3 марта 2017, 15:00Происшествия
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