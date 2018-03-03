Водитель «ВАЗ-2114» разыскивается в Нижнем Тагиле в связи с наездом на пешехода

Разыскивается автомобиль «ВАЗ-2114» белого цвета с повреждениями на передней части кузова, а также на лобовом стекле. Государственный регистрационный знак - Е996ЕС196.

Сотрудники ГИБДД просят всех, обладающих информацией о месте нахождения данного автомобиля и его водителе, сообщить в группу розыска по следующим телефонам: 97-65-84, 89126669363. Анонимность гарантируется.