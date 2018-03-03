Жительница Нижнего Тагила обвиняет экс-сотрудника ГИБДД в пьяном ДТП (ФОТО)

Возле дома на ул. Тагилстроевская, 1 в Нижнем Тагиле 2 марта около 17:45 произошла авария. Столкнулись две легковушки, водителем одной из них был сотрудник ДПС. По словам автоледи за рулем второй машины, мужчина проехал через 2 пешеходных перехода, после чего врезался в ее легковушку.

Водитель пострадавшего авто утверждает, что мужчина был пьян, а за руль сел, чтобы отправиться в магазин за «добавкой». Виновник аварии ранее служил в ГИБДД, откуда был уволен, и сейчас является сотрудником полиции. На место выехали сотрудники ГИБДД для выяснения обстоятельств. От медосвидетельствования, как утверждает участница аварии, этот сотрудник ДПС отказался.

За разрешением ситуации лично следит начальник МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров. Виновник ДТП будет уволен со службы, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.