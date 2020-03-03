Двух тагильчан задержали в Санкт-Петербурге за мошенничество с похоронными деньгами

Мужчина подделывал документы, а его родственница притворялась скорбящей.

По данным издания, подозреваемым вменяют статью 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат, группой лиц и по предварительному сговору). Сегодня утром, 3 марта, женщину отпустили домой под подпиской о невыезде, мужчина по-прежнему остается в полиции.

По версии следствия, в июле 2019 года подозреваемые подделали паспорт на имя петербурженки, чтобы получить пособие на погребение за двоих умерших. Сумма составила около 25 тысяч рублей. В уголовном деле ущерб записан на Городской информационно-расчетный центр.