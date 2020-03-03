Двух тагильчан задержали в Санкт-Петербурге за мошенничество с похоронными деньгами
Двоих тагильчан задержали в Кудрово, Санкт-Петербург по подозрению в двух эпизодах мошенничества с выплатами на погребение, сообщает «Фонтанка».
Мужчина подделывал документы, а его родственница притворялась скорбящей.
По данным издания, подозреваемым вменяют статью 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат, группой лиц и по предварительному сговору). Сегодня утром, 3 марта, женщину отпустили домой под подпиской о невыезде, мужчина по-прежнему остается в полиции.
По версии следствия, в июле 2019 года подозреваемые подделали паспорт на имя петербурженки, чтобы получить пособие на погребение за двоих умерших. Сумма составила около 25 тысяч рублей. В уголовном деле ущерб записан на Городской информационно-расчетный центр.
Подозреваемый в совершении преступления мужчина находится с июня 2019 года в федеральном розыске. Он совершил несколько эпизодов мошенничества в Екатеринбурге. Кроме того, у него есть несколько судимостей в Нижнем Тагиле — за подделку документов, присвоение чужого имущества и убийство. Суд в каждом случае назначал наказание в виде помещения на лечение в психиатрическую больницу.