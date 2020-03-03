Екатеринбурженка попала в больницу из-за схода наледи с крыши
Сегодня, 20:11ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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3 марта СМИ сообщили о том, что на пожилую екатеринбурженку упала глыба льда с крыши. Прокуратура начала проверку, сообщили в надзорном ведомстве.
Сюжеты: Екатеринбург
Женщина днем проходила мимо дома № 7 на улице Подгорная. В результате схода наледи она получила травмы и была госпитализирована. В прокуратуре сообщили, что дом, с которого сошла наледь, обслуживает ОО «УК «Алмаз».
По результатам организованной проверки будет принято решение о мерах прокурорского реагирования в отношении виновных.
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