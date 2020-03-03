Сослуживец солдата, устроившего стрельбу в Забайкалье, получил два года условно

Руслан Мухатов обвинялся в издевательствах над солдатами. Суд приговорил Мухатова к двум годам условного и двум годам испытательного строка. Кроме того, подсудимому предстоит выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Ранее Мухатов признавался, что заставлял сослуживцев выполнять упреждения и бил их кулаком. Также он вспомнил, что один раз пнул ногой Шамсутдинова за то, что он пошел курить в неположенное время.