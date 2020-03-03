Сослуживец солдата, устроившего стрельбу в Забайкалье, получил два года условно
Сегодня, 20:41ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Сослуживца Рамиля Шамсутдинова Руслана Мухатова, обвиняемого в неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, приговорили к двум годам условно, пишет РИА «Новости».
Руслан Мухатов обвинялся в издевательствах над солдатами. Суд приговорил Мухатова к двум годам условного и двум годам испытательного строка. Кроме того, подсудимому предстоит выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Ранее Мухатов признавался, что заставлял сослуживцев выполнять упреждения и бил их кулаком. Также он вспомнил, что один раз пнул ногой Шамсутдинова за то, что он пошел курить в неположенное время.
Следствие не нашло связи между стрельбой, устроенной Шамсутдиновым, и действиями Мухатова.
Напомним, 25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов начал стрелять по сослуживцам. Тогда погибли восемь человек, два человека были ранены. Свои действия молодой человек объяснил дедовщиной.
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