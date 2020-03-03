В Каменске-Уральском пьяные подростки подрались с полицейскими

По словам начальника пресс-службы свердловского главка Валерия Горелых, инцидент произошел 1 марта. Сотрудник ресторана быстрого питания сообщил в полицию о пьяных подростках, которые отказывались покидать заведение. Когда полицейские прибыли на место, молодые люди оказали сопротивление. После этого они были задержаны и доставлены в отделение. Обстоятельства произошедшего выясняются.