В Каменске-Уральском пьяные подростки подрались с полицейскими
Сегодня, 18:49ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Каменске-Уральском группа нетрезвых молодых людей устроили потасовку с полицейскими, сообщает портал ku66.
По словам начальника пресс-службы свердловского главка Валерия Горелых, инцидент произошел 1 марта. Сотрудник ресторана быстрого питания сообщил в полицию о пьяных подростках, которые отказывались покидать заведение. Когда полицейские прибыли на место, молодые люди оказали сопротивление. После этого они были задержаны и доставлены в отделение. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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Видео: ku66.ru
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