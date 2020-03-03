В Нижнем Тагиле лоб в лоб столкнулись две иномарки

Авария произошла в 15-50. В пресс-службе ГИБДД рассказали, что по предварительной версии «Хёндай», следуя по Восточному шоссе со стороны города на Вагонку, начал обгон «Мазды», однако водитель не справился с управлением, задел «японку», после чего выехал на полосу встречного движения и врезался в «Опель».