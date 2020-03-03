В Нижнем Тагиле лоб в лоб столкнулись две иномарки
Сегодня, 17:23ПроисшествияФото: МБУ «Центр защиты населения»
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Сегодня, 3 марта, на Восточном шоссе столкнулись «Хендай» и «Опель», есть пострадавшие, сообщил Центр защиты населения.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Авария произошла в 15-50. В пресс-службе ГИБДД рассказали, что по предварительной версии «Хёндай», следуя по Восточному шоссе со стороны города на Вагонку, начал обгон «Мазды», однако водитель не справился с управлением, задел «японку», после чего выехал на полосу встречного движения и врезался в «Опель».
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По данным спасателей, в результате ДТП водитель «Хендая» повредил челюсть и был доставлен в больницу. У водителя «Опеля» диагностировали ушиб мягких тканей лица и бедра.
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