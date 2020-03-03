В Нижнем Тагиле ночью горела кондитерская в жилом доме
Сегодня, 10:24ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Сегодня ночью в Нижнем Тагиле произошло возгорание в кондитерской на Вагонке, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение поступило на пульт диспетчера в 3:47. На площади в два квадратных метра загорелось имущество кондитерской, расположенной на первом этаже жилого дома по улице Ильича.
В тушении пожара были задействованы три единицы техники и восемь человек личного состава. Возгорание удалось ликвидировать в течение четырех минут.
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