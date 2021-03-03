Четырехлетний ребенок погиб в ДТП с лесовозом и легковушкой на уральской трассе

В результате аварии четырехлетний мальчик, который находился в легковушке, получил травмы и скончался по дороге в больницу. 46-летний водитель «Рено» и его 18-летняя дочь были госпитализированы. В автомобиле также находилась 43-летняя женщина. Все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, сообщает ТК «ОТВ».