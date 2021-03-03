Четырехлетний ребенок погиб в ДТП с лесовозом и легковушкой на уральской трассе

Четырехлетний ребенок погиб в ДТП с лесовозом и легковушкой на уральской трассе

Сегодня, 20:51ПроисшествияФото: скриншот видео УГИБДД по Свердловской области
ДТП с легковым автомобилем и лесовозом произошла на трассе Серов — Сосьва — Гари. В аварии погиб четырехлетний мальчик.

Как было установлено сотрудниками правоохранительных органов, на 88-м километре, около 10.00, водитель автомобиля «Рено» не справился с управлением на затяжном повороте и допустил выезд на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком «КамАЗ», которым управлял 47-летний мужчина.

В результате аварии четырехлетний мальчик, который находился в легковушке, получил травмы и скончался по дороге в больницу. 46-летний водитель «Рено» и его 18-летняя дочь были госпитализированы. В автомобиле также находилась 43-летняя женщина. Все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, сообщает ТК «ОТВ».

Отмечается, что водитель лесовоза был трезв, а состояние водителя легковушки будет определено в больнице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Напомним, на трассе Екатеринбурга в результате выезда на встречную полосу движения автомобиля Chevrolet погибла водитель-девушка. Она врезалась в фуру.

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