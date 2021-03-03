Достать из кювета автобус с пассажирами помогли инспекторы ДПС из Нижнего Тагила

Происшествие случилось 2 марта около 16.00. Под Нижним Тагилом, на 156 километре трассы, водитель автобуса ПАЗ вез с рабочей смены пятерых работников одного из предприятий. В какой-то момент он принял решение остановиться из-за перегрева двигателя, но не смог правильно определить край обочины и съехал в кювет. Пассажиры не пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.