Достать из кювета автобус с пассажирами помогли инспекторы ДПС из Нижнего Тагила

Достать из кювета автобус с пассажирами помогли инспекторы ДПС из Нижнего Тагила

Сегодня, 16:10ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Съехавший в кювет автобус с пассажирами на Серовском тракте помогли достать тагильские инспекторы ДПС.

Происшествие случилось 2 марта около 16.00. Под Нижним Тагилом, на 156 километре трассы, водитель автобуса ПАЗ вез с рабочей смены пятерых работников одного из предприятий. В какой-то момент он принял решение остановиться из-за перегрева двигателя, но не смог правильно определить край обочины и съехал в кювет. Пассажиры не пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

Проезжавшие мимо патрульные ГИБДД заметили автобус и приняли меры. Они остановили проезжавший КамАЗ и с его помощью достали транспортное средство. Водитель автобуса поблагодарил инспекторов и продолжил свой путь.

Напомним, 18 февраля сообщалось о сотрудниках ГИБДД, которые под Серовом помогли водителю, у которого сломалась ГАЗель. Он не мог оставить автомобиль, так как перевозил груз. Инспекторы попросили коллег привезти из города необходимую запчасть, а затем помогли починить транспортное средство.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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