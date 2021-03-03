Достать из кювета автобус с пассажирами помогли инспекторы ДПС из Нижнего Тагила

Происшествие случилось 2 марта около 16.00. Под Нижним Тагилом, на 156 километре трассы, водитель автобуса ПАЗ вез с рабочей смены пятерых работников одного из предприятий. В какой-то момент он принял решение остановиться из-за перегрева двигателя, но не смог правильно определить край обочины и съехал в кювет. Пассажиры не пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.
Проезжавшие мимо патрульные ГИБДД заметили автобус и приняли меры. Они остановили проезжавший КамАЗ и с его помощью достали транспортное средство. Водитель автобуса поблагодарил инспекторов и продолжил свой путь.
Напомним, 18 февраля сообщалось о сотрудниках ГИБДД, которые под Серовом помогли водителю, у которого сломалась ГАЗель. Он не мог оставить автомобиль, так как перевозил груз. Инспекторы попросили коллег привезти из города необходимую запчасть, а затем помогли починить транспортное средство.