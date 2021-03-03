Грузчики выбросили дверь из окна и убили мужчину в Кургане

Происшествие случилось в начале осени 2020 года. Грузчики производили работы в помещении одного из предприятий Кургана. На пятом этаже здания они обнаружили деревянную дверь и приняли решение не выносить её, а выбросить в окно. Предварительно они крикнули в окно, чтобы люди разошлись, пишет Ура.ру.
В результате 42-летний рабочий, стоявший под окном, получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован. Однако врачам не удалось спасти жизнь пострадавшего и он скончался в больнице.
В суде обвиняемые полностью признали вину и раскаялись в содеянном. Судья признал их виновными и назначил каждому по два года ограничения свободы.
Напомним, 12 февраля сообщалось о 71-летней пенсионерке, которая зарезала сына и получила два года условно.