Грузчики выбросили дверь из окна и убили мужчину в Кургане

Грузчики выбросили дверь из окна и убили мужчину в Кургане

Сегодня, 12:35ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Грузчики выбросили дверь из окна, которая насмерть придавила рабочего в Кургане. Мужчины признали вину и избежали тюрьмы.

Происшествие случилось в начале осени 2020 года. Грузчики производили работы в помещении одного из предприятий Кургана. На пятом этаже здания они обнаружили деревянную дверь и приняли решение не выносить её, а выбросить в окно. Предварительно они крикнули в окно, чтобы люди разошлись, пишет Ура.ру.

В результате 42-летний рабочий, стоявший под окном, получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован. Однако врачам не удалось спасти жизнь пострадавшего и он скончался в больнице.

В суде обвиняемые полностью признали вину и раскаялись в содеянном. Судья признал их виновными и назначил каждому по два года ограничения свободы.

Напомним, 12 февраля сообщалось о 71-летней пенсионерке, которая зарезала сына и получила два года условно.

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