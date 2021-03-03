Грузчики выбросили дверь из окна и убили мужчину в Кургане

Происшествие случилось в начале осени 2020 года. Грузчики производили работы в помещении одного из предприятий Кургана. На пятом этаже здания они обнаружили деревянную дверь и приняли решение не выносить её, а выбросить в окно. Предварительно они крикнули в окно, чтобы люди разошлись, пишет Ура.ру.