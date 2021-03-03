Подростковая преступность выросла на 17% из-за COVID-19 в Екатеринбурге

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Количество преступлений против личности выросло с 957 до 1 417 - почти на 50%. По словам Андрея Швыдченко, все правонарушения произошли на бытовой почве, пишет Znak.
Граждане шесть месяцев находились дома. Люди собирались компаниями, употребляли алкоголь, возникали конфликты. 99% таких случаев раскрыты, рассказал замначальника полиции Екатеринбурга.
В общей сложности за 2020 год в столице Урала совершено более 19,5 тысячи преступлений. Показатель ниже аналогичного в 2019 году. В то же время на 17% возросла преступность среди подростков. Андрей Швыдченко объяснил, что такой рост обусловлен эпидемией COVID-19 — многие остались без присмотра учителей.
Напомним, за 2020 год в Нижнем Тагиле на 0,8% увеличилась преступность. За год было зарегистрировано 6455 преступлений. Почти на 74% стало больше краж денежных средств с банковских карт и на 188% возросло количество случаев мошенничества в интернете. По итогам 2020 года были раскрыты все убийства, факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования, разбои и угоны автотранспорта.