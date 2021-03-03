Подростковая преступность выросла на 17% из-за COVID-19 в Екатеринбурге

Напомним, за 2020 год в Нижнем Тагиле на 0,8% увеличилась преступность. За год было зарегистрировано 6455 преступлений. Почти на 74% стало больше краж денежных средств с банковских карт и на 188% возросло количество случаев мошенничества в интернете. По итогам 2020 года были раскрыты все убийства, факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования, разбои и угоны автотранспорта.