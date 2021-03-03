Подозреваемый в убийстве собственной семьи подросток задержан в Екатеринбурге

Подозреваемый в убийстве собственной семьи подросток задержан в Екатеринбурге

Сегодня, 20:30ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
16-летнего подростка, которого подозревают в убийстве собственной семьи, задержали в Екатеринбурге.

Инцидент произошел 2 марта, в поселке Октябрьском под Пермью. Там были обнаружены три убитых человека: мужчина, женщина и девочка, пишет издание 59.RU.

Изначально в совершении преступления подозревался глава семейства, но позже стало известно, что он находился среди погибших. Не было сына. Подростка задержали на следующий день в автомобиле. Он ехал пассажиром.

В настоящее время решается вопрос о перевозке его в Пермь, меру пресечения ему, скорее всего, определят в Екатеринбурге,сообщает E1 со ссылкой на источник в силовых структурах.

По факту случившегося было заведено уголовное дело об убийстве с особой жестокостью двух и более лиц.

Сюжеты:
Екатеринбург
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