Подозреваемый в убийстве собственной семьи подросток задержан в Екатеринбурге

Инцидент произошел 2 марта, в поселке Октябрьском под Пермью. Там были обнаружены три убитых человека: мужчина, женщина и девочка, пишет издание 59.RU.
Изначально в совершении преступления подозревался глава семейства, но позже стало известно, что он находился среди погибших. Не было сына. Подростка задержали на следующий день в автомобиле. Он ехал пассажиром.
В настоящее время решается вопрос о перевозке его в Пермь, меру пресечения ему, скорее всего, определят в Екатеринбурге,сообщает E1 со ссылкой на источник в силовых структурах.
По факту случившегося было заведено уголовное дело об убийстве с особой жестокостью двух и более лиц.