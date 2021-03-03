Погибла девушка: в Екатеринбурге фура снесла вылетевший на «встречку» Chevrolet

Погибла девушка: в Екатеринбурге фура снесла вылетевший на «встречку» Chevrolet

Сегодня, 15:11ПроисшествияФото: pixabay.com
В результате выезда на встречную полосу движения автомобиля Chevrolet на екатеринбургской трассе, погибла водитель-девушка. Она врезалась в фуру.

ДТП произошло между Московским и Серовским трактами Екатеринбургской кольцевой автодороги. За рулем грузового автомобиля Volvo находился 29-летний мужчина с водительским стажем 11 лет.

Легковой автомобиль Chevrolet, за рулем которого была 26-летняя девушка, резко выехал на встречную полосу. Водитель фуры отмечает, что столкновения было не избежать. В результате аварии девушка погибла, сообщает Е1.

Как уточнили в Госавтоинспекции, при движении водитель фуры заметил легковой автомобиль, который выехал на встречную полосу. Он резко затормозил. Но столкновения избежать все равно не удалось.

Сотрудники ДПС обнаружили недостатки данного участка дороги, — дефекты обочины. На проезжей части также не было разметки.

Напомним, 25 февраля на трассе Екатеринбург—Тюмень произошло еще одно смертельное ДТП. Пожилой мужчина вырулил на «встречку» и столкнулся с Renault. Погиб сам пенсионер и его пожилая пассажирка.

Сюжеты:
Екатеринбург
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