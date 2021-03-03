Покойник был обнаружен у ворот детского сада в Екатеринбурге

Напомним, 13 февраля в Нижнем Тагиле было обнаружено тело мужчины. Неизвестно, сколько труп пролежал до момента обнаружения. За это время собака погибшего обглодала конечности покойника. Его обнаружила дочь, которая пришла навестить родственника. Установлено, что смерть наступила из-за болезни сердца.