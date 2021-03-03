Покойник был обнаружен у ворот детского сада в Екатеринбурге

Покойник был обнаружен у ворот детского сада в Екатеринбурге

Сегодня, 11:42ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru

В Екатеринбурге у ворот детского сада был найден покойник

Тело умершего мужчины было обнаружено около детского сада в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

3 марта в 06.54 от медиков «скорой» поступило сообщение в полицию об обнаружении трупа мужчины напротив дома № 21 на улице Красноуральская.

Стражи порядка установили личность умершего. Им оказался житель Екатеринбурга 1970 года рождения, ранее трудившимся в службе охраны, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Полицейские опросили мать погибшего. Она сообщила правоохранителям, что сын не ночевал дома.

Предварительно установлено, что смерть не носит криминального характера. Верх-Исетский отдел СКР проводит проверку по факту происшествия — опрашиваются свидетели, осматривается место происшествия.

Напомним, 13 февраля в Нижнем Тагиле было обнаружено тело мужчины. Неизвестно, сколько труп пролежал до момента обнаружения. За это время собака погибшего обглодала конечности покойника. Его обнаружила дочь, которая пришла навестить родственника. Установлено, что смерть наступила из-за болезни сердца.

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