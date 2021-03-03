Прокурор запросил 13 лет колонии обвиняемому в смертельном ДТП на Малышева

В суде Екатеринбурга государственный обвинитель попросил назначить подсудимому по уголовному делу о смертельном ДТП на улице Малышева наказание в виде 13 лет колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Судебное следствие завершилось 3 марта в Ленинском районном суде. Местный житель Владимир Васильев обвиняется в совершении преступлений по статье 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения) и статье 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц). В процессе судебных прений гособвинитель запросил назначить мужчине наказание в виде 13 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на срок три года. 4 марта в судебных прениях выступит сторона защиты. Напомним, инцидент произошел 4 августа 2019 года. По версии следствия, Васильев употреблял спиртное в квартире своего друга Глеба Березкина. Около пяти утра он взял ключи от Kia Rio, который принадлежит приятелю, и поехал за выпивкой. В какой-то момент водитель не справился с управлением и на скорости 100 километров в час врезался в стоящие на светофоре четыре машины. От удара погибли водитель такси и его пассажир. После ДТП Васильева привезли на медицинское освидетельствование, куда прибыл и его отец — полковник Росгвардии Андрей Васильев. Он сдал анализ вместо сына в тот момент, как медсестра вышла из кабинета. Следователя охватили сомнения в результате анализа, поэтому подмена вскрылась. В отношении полковника было возбуждено уголовное дело, но позднее обвинения были сняты. В Екатеринбурге для обвиняемого в ДТП на Малышева потребовали пожизненный срок

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter