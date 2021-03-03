Пьяный непристегнутый водитель автобуса на Урале проехал на красный и был пойман ДПС

Пьяный непристегнутый водитель автобуса на Урале проехал на красный и был пойман ДПС

Сегодня, 18:19ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Пьяный водитель автобуса в Красноуфимске вез пять пассажиров. Он не пристегнулся и проехал на красный сигнал светофора. Сотрудники ГИБДД остановили его и составили административный материал. Ему грозит лишение водительского удостоверения и штраф в размере 30 тысяч рублей.

В начале марта в Красноуфимске инспекторы ДПС остановили автобус, когда транспортное средство проехало на красный. Выяснилось, что мужчина 1966 года рождения не пристегнут ремнем безопасности. Кроме того водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Водитель рассказал полицейским, что на обеде решил выпить пару бокалов пива. В момент нарушения он перевозил пятерых пассажиров. Мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение.

В отношении управлявшего автобусом гражданина был составлен административный материал за езду в нетрезвом виде. Ему грозит лишение прав и штраф в 30 тысяч рублей. Кроме того, мужчину привлекут за непристегнутый ремень безопасности.

Напомним, 16 февраля пьяная семья в Екатеринбурге отправилась на автомобиле за добавкой и взяла с собой годовалого ребенка. Водителя остановили инспекторы ДПС. Он «надул» в трубочку более 1,1 промилле. После чего мужчина начал вести себя агрессивно и материться. Также проявила негатив и нецензурную брань супруга водителя. Инспекторы просили успокоиться смутьянов, но в какой-то момент мужчина ударил полицейского. Сотрудники правоохранительных органов доставили нападавшего в отдел полиции. В отношении него заведено уголовное дело по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Также его лишат прав и назначат штраф 30 тысяч рублей.

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