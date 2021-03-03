Шесть лет тюрьмы за мошенничество грозит директору турагенства в Екатеринбурге

Следствием установлено, что жительница Екатеринбурга 1988 года рождения зарегистрировала турагенство и назначила в нем себе должность директора. Она является единственным сотрудником организации. В 2019 году она заключила четыре договора на общую сумму в 681 тысячу рублей.
Женщина не предпринимала никаких действий по бронированию поездок для клиентов и распорядилась денежными средствами по своему усмотрению.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное с использованием служебного положения). Женщине грозит до шести лет лишения свободы.
Материалы дела будут направлены в суд Чкаловского района Екатеринбурга.
Напомним, 18 февраля сообщалось о пенсионерах из Екатеринбурга, которые пожаловались на мошенничество в массажных салонах. Им звонили по телефону и предлагали бесплатное посещение. Затем давали подписать пустые бланки, в которые после процедур дописывали значительные суммы. Одна из пожилых женщин вернулась домой с оформленным кредитом на 70 тысяч рублей.