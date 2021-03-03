Скончался известный спортивный комментатор Юрий Розанов

Скончался известный спортивный комментатор Юрий Розанов

Сегодня, 14:27ПроисшествияФото: личная страница Юрия Розанова в Instagram
В возрасте 59 лет скончался известный российский спортивный телекомментатор и радиоведущий Юрий Розанов. Причины смерти не уточняются.

О смерти комментатора сообщили его коллеги Михаил Моссаковский и Василий Уткин в социальных сетях.

Причины кончины Розанова не уточняются. По данным Ура.ру, в январе 2019 года у него диагностирован рак.

Юрий Розанов начал свою карьеру на «НТВ-Плюс» в 1998 году. Он комментировал преимущественно футбольные и хоккейные трансляции. В 2012 году он получил ТЭФИ как лучший спортивный комментатор.

Информации о причине смерти журналиста пока нет. Однако известно, что в январе 2019 года у него обнаружили рак.

Юрий Розанов начал свою карьеру телекомментатора в 1996 году на «НТВ-Плюс». Известен российскому болельщику преимущественно по футбольным и хоккейным трансляциям. В 2012 году комментатор вместе со своим коллегой Сергеем Крабу был награжден премией ТЭФИ в номинации «спортивный комментатор/ведущий спортивной программы».

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