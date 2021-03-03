Скончался известный спортивный комментатор Юрий Розанов

О смерти комментатора сообщили его коллеги Михаил Моссаковский и Василий Уткин в социальных сетях.
Причины кончины Розанова не уточняются. По данным Ура.ру, в январе 2019 года у него диагностирован рак.
Юрий Розанов начал свою карьеру на «НТВ-Плюс» в 1998 году. Он комментировал преимущественно футбольные и хоккейные трансляции. В 2012 году он получил ТЭФИ как лучший спортивный комментатор.
Информации о причине смерти журналиста пока нет. Однако известно, что в январе 2019 года у него обнаружили рак.
Юрий Розанов начал свою карьеру телекомментатора в 1996 году на «НТВ-Плюс». Известен российскому болельщику преимущественно по футбольным и хоккейным трансляциям. В 2012 году комментатор вместе со своим коллегой Сергеем Крабу был награжден премией ТЭФИ в номинации «спортивный комментатор/ведущий спортивной программы».