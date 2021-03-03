Скончался известный спортивный комментатор Юрий Розанов

Юрий Розанов начал свою карьеру телекомментатора в 1996 году на «НТВ-Плюс». Известен российскому болельщику преимущественно по футбольным и хоккейным трансляциям. В 2012 году комментатор вместе со своим коллегой Сергеем Крабу был награжден премией ТЭФИ в номинации «спортивный комментатор/ведущий спортивной программы».