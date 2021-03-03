«Скорая» везла пациента и врезалась в легковушку на перекрестке в Екатеринбурге

«Скорая» везла пациента и врезалась в легковушку на перекрестке в Екатеринбурге

Сегодня, 10:13ПроисшествияФото: E1.RU

В Екатеринбурге «скорая» везла пациента и попала в ДТП на перекрестке

Автомобиль Скорой помощи врезался в легковушку на перекрестке Баумана — Бабушкина в Екатеринбурге.

Происшествие случилось вечером 2 марта. Автомобиль бригады СМП врезался в легковушку. По словам очевидцев, «скорая» ехала с включенными проблесковыми маячками, пишет E1.

Для доставки пациента была вызвана еще один автомобиль скорой помощи.

В ГИБДД по Екатеринбургу уточнили, что в ДТП никто не пострадал.

Напомним, вечером 1 марта на на улице Свердлова 34-летний водитель Mitsubishi Pajero потерял сознание за рулем и устроил массовое ДТП. На встречной полосе движения он врезался в «Деу», а затем въехал в припаркованную легковушку. Очевидцы сообщают, что мужчина упал в обморок из-за понизившегося уровня сахара в крови. В результате ДТП был госпитализирован водитель Daewoo.

Сюжеты:
Екатеринбург
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