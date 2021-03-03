«Скорая» везла пациента и врезалась в легковушку на перекрестке в Екатеринбурге

Напомним, вечером 1 марта на на улице Свердлова 34-летний водитель Mitsubishi Pajero потерял сознание за рулем и устроил массовое ДТП. На встречной полосе движения он врезался в «Деу», а затем въехал в припаркованную легковушку. Очевидцы сообщают, что мужчина упал в обморок из-за понизившегося уровня сахара в крови. В результате ДТП был госпитализирован водитель Daewoo.