Состав ГИБДД Екатеринбурга будет проверен на наркотики из-за задержания капитана ДПС

Состав ГИБДД Екатеринбурга будет проверен на наркотики из-за задержания капитана ДПС

Сегодня, 14:57ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Проверку на наркозависимость пройдут все сотрудники ГИБДД Екатеринбурга из-за задержания по подозрению в хранении мефедрона капитана ДПС.

Начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков поручил проведение тестирование на наркотики весь личный состав ГИБДД в столице Урала, пишет ЕАН со ссылкой на инсайдера.

Планируется провести анализы 6 и 7 марта.

Напомним, 2 марта сообщалось о задержании капитана ГИБДД. Его подозревают в хранении наркотиков. На месте был найден пакет с более чем 0,2 граммами мефедрона. Сотрудника уволят из органов внутренних дел и привлекут к ответственности. Сначала сообщалось, что полицейский съел дозу наркотиков, увидев оперативников. Но позже в МВД эту информацию опровергли.

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