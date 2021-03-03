Состав ГИБДД Екатеринбурга будет проверен на наркотики из-за задержания капитана ДПС

Начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков поручил проведение тестирование на наркотики весь личный состав ГИБДД в столице Урала, пишет ЕАН со ссылкой на инсайдера.
Планируется провести анализы 6 и 7 марта.
Напомним, 2 марта сообщалось о задержании капитана ГИБДД. Его подозревают в хранении наркотиков. На месте был найден пакет с более чем 0,2 граммами мефедрона. Сотрудника уволят из органов внутренних дел и привлекут к ответственности. Сначала сообщалось, что полицейский съел дозу наркотиков, увидев оперативников. Но позже в МВД эту информацию опровергли.