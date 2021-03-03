«Сотрудники банка» выманили у екатеринбурженки 790 тысяч рублей

«Сотрудники банка» выманили у екатеринбурженки 790 тысяч рублей

Сегодня, 21:30ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Телефонные мошенники обманули жительницу Екатеринбурга на 790 тысяч рублей. Она обратилась с заявлением в полицию.

По словам пострадавшей, с ней связался неизвестной мужчина. Он представился сотрудником банка и заявил, что со счета екатеринбурженки хотят списать средства. Для того, чтобы избежать потери, нужно перевести сумму на «защищенные счета».

После этого даму перевели на лже-силовика, и он рекомендовал следовать всем указаниям «банкира»,сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на УМВД России по Свердловской области.

Женщина перевела деньги, однако после того, когда ей сказали, что в следующий раз с ней свяжутся через несколько дней, екатеринбурженка поняла, что ее обманули.

Напомним, 21 февраля заявления о хищении 450 тысяч рублей написали в полицию два жителя Нижнего Тагила. Их обманули телефонные мошенники.

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Екатеринбург
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