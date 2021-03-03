Тело спрятал в куче мусора: свердловчанин получил 8 лет тюрьмы за убийство знакомой

Тело спрятал в куче мусора: свердловчанин получил 8 лет тюрьмы за убийство знакомой

Сегодня, 13:36ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Житель Красноуральска приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Он признан виновным в убийстве своей знакомой, тело которой он спрятал за городом в куче мусора.

Мужчина осужден по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области.

Следствие и суд установили, что вечером 8 мая 2019 года подсудимый находился у подъезда одного из домов в Красноуральске. Он вступил в конфликт со своей знакомой 1971 года рождение. В ходе ссоры мужчина ударил кулаком по голове свою оппонентку. В результате она получила черепно-мозговую травму и скончалась на месте происшествия.

Мужчина воспользовался тем, что на улице было темное время суток и отсутствовали люди. Он погрузил тело девушки в свой автомобиль и вывез в лесной массив, где оставил тело в лесу в куче мусора.

О пропаже женщины заявили родственники. В результате розыскных мероприятий было возбуждено уголовное дело. Следователи проверили несколько возможных версий событий, допросили знакомых пропавшей, а также провели иные мероприятия.

Следственный эксперимент
Фото:СКР по Свердловской области

В результате в начале сентября 2019 года причастность подсудимого была установлена. Он дал признательные показания и указал место сокрытия тела. Для определения точной причины смерти специалисты провели ряд экспертиз. Было установлено, что потерпевшая скончалась от черепно-мозговой травмы.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, у подсудимого и ранее были проблемы с законом.

С 1998 года он был судим четыре раза, в том числе за хулиганство, причинение побоев, угрозу убийством и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, рассказал полковник Горелых.

Он добавил, что спрятать тело мужчина решил, так как испугался, что его снова отправят в тюрьму.

Напомним, в Екатеринбурге местный житель был признан виновным в убийстве друга. Тело убитого он хранил в шкафу в своей квартире. Происшествие случилось в ходе конфликта во время застолья. Екатеринбуржец избил знакомого, у которого снимал жилье. Поводом стала кража денег. Наутро подсудимый оставил избитого друга одного и ушел на работу, а вернувшись домой обнаружил, что тот скончался. Мужчина спрятал тело погибшего в шкаф. В результате обвиняемому назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии особого режима

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