Уголовное дело заведено на участников «примирительной миссии» под Нижним Тагилом

Напомним, 9 февраля сообщалось о ранее судимом жителе Свердловской области, который решил проникнуть в квартиру соседа, прошел по карнизу и замыслил похитить телевизор. В момент, когда злоумышленник вылезал через окно, чтобы тем же путем вернуться в свое жилище, его окликнула сожительница и потребовала вернуть вещь. Мужчина испугался и упал со второго этажа вместе с телевизором. Городской суд Березовского признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год.