Уголовное дело заведено на участников «примирительной миссии» под Нижним Тагилом

8 января в селе Башкарка под Нижним Тагилом распивала спиртные напитки. В какой-то момент они решили, что их собутыльника следует помирить с сожительницей, которая переехала к подруге после ссоры, пишет ИА «Все новости».
Компания нетрезвых жителей направилась к дому, где проживала приятельница и возлюбленная товарища. Девушка из «дипломатической миссии» постучала в окно, на что хозяйка посоветовала группе уйти и не стала открывать дверь.
Ответ не удовлетворил пьяных товарищей и они начали выламывать окна и замки у входной двери. Владелица дома вызвала стражей порядка. В отношении участников «примирительной миссии» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 139 УК РФ (Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное против воли проживающего в нем лица). Нарушителям грозит арест до трех месяцев или обязательные работы до 360 часов.
Дело было передано на рассмотрение в суд Пригородного района Нижнего Тагила.
Напомним, 9 февраля сообщалось о ранее судимом жителе Свердловской области, который решил проникнуть в квартиру соседа, прошел по карнизу и замыслил похитить телевизор. В момент, когда злоумышленник вылезал через окно, чтобы тем же путем вернуться в свое жилище, его окликнула сожительница и потребовала вернуть вещь. Мужчина испугался и упал со второго этажа вместе с телевизором. Городской суд Березовского признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год.