Восемь человек были эвакуированы из-за пожара на Вагонке в Нижнем Тагиле

Восемь человек были эвакуированы из-за пожара на Вагонке в Нижнем Тагиле

Сегодня, 08:10ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Восемь жителей дома на улице Орджоникидзе в Нижнем Тагиле были эвакуированы спасателями из-за пожара.

Вызов поступил на пульт оператора 2 марта в 22.39. В квартире воспламенились домашнее имущество на площади 20 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Восемь человек были выведены из здания. Двое взрослых и один ребенок эвакуированы с использованием спасательных устройств. К тушению были направлены три пожарных автомобиля и семь сотрудников МЧС.

Открытое горение было ликвидировано к 22.50. Проливка и разбор очагов горения и сгоревших конструкций закончились в 23.39. Отмечается, что в происшествии никто не пострадал.

Напомним, 2 марта сообщалось о многодетной семье, которая из-за пожара осталась без дома под Алапаевском. По словам потерпевшей, из-за замыкания проводки сгорели все личные вещи и имущество в частном жилом доме, а погорельцы едва успели выскочить из окна в одних трусах. В настоящий момент семья находится у родственников.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
ВагонкапожарэвакуацияОрджоникидзепожары в Свердловской областиНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы