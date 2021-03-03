Восемь человек были эвакуированы из-за пожара на Вагонке в Нижнем Тагиле

Вызов поступил на пульт оператора 2 марта в 22.39. В квартире воспламенились домашнее имущество на площади 20 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Восемь человек были выведены из здания. Двое взрослых и один ребенок эвакуированы с использованием спасательных устройств. К тушению были направлены три пожарных автомобиля и семь сотрудников МЧС.
Открытое горение было ликвидировано к 22.50. Проливка и разбор очагов горения и сгоревших конструкций закончились в 23.39. Отмечается, что в происшествии никто не пострадал.
Напомним, 2 марта сообщалось о многодетной семье, которая из-за пожара осталась без дома под Алапаевском. По словам потерпевшей, из-за замыкания проводки сгорели все личные вещи и имущество в частном жилом доме, а погорельцы едва успели выскочить из окна в одних трусах. В настоящий момент семья находится у родственников.