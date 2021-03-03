Восемь человек были эвакуированы из-за пожара на Вагонке в Нижнем Тагиле

Напомним, 2 марта сообщалось о многодетной семье, которая из-за пожара осталась без дома под Алапаевском. По словам потерпевшей, из-за замыкания проводки сгорели все личные вещи и имущество в частном жилом доме, а погорельцы едва успели выскочить из окна в одних трусах. В настоящий момент семья находится у родственников.