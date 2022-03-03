Хакеры взломали сайт свердловской «Областной газеты»

Хакеры взломали сайт свердловской «Областной газеты»
Хакеры взломали сайт свердловской «Областной газеты»
3 марта, 16:22ПроисшествияФото: скриншот сайта "Областной газеты"
Хакеры продолжают атаковать российские СМИ. Днем 3 марта они взломали сайт свердловской «Областной газеты».

При попытке входа на сайт отображается разноцветная картина цветов флага Украины на которой изображен глаз со слезой. На вкладке с названием сайта вместо названия газеты написано STOP WAR.

Фото:скриншот сайта "Областной газеты"

Напомним, ряд российских СМИ, в том числе и TagilCity.ru подверглись хакерской атаке днем 28 февраля. Злоумышленники обращались к жителям нашей страны с призывом прекратить военную операцию на Украине. Специалисты выяснили, что хакеры поставили скрипт, который показывал баннер через сервис Onthe IO. Сервис занимается сбором статистических данных, предварительно известно, что его владельцы из Украины.

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