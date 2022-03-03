Хакеры взломали сайт свердловской «Областной газеты»

Напомним, ряд российских СМИ, в том числе и TagilCity.ru подверглись хакерской атаке днем 28 февраля. Злоумышленники обращались к жителям нашей страны с призывом прекратить военную операцию на Украине. Специалисты выяснили, что хакеры поставили скрипт, который показывал баннер через сервис Onthe IO. Сервис занимается сбором статистических данных, предварительно известно, что его владельцы из Украины.