После ДТП с 20 детьми под Нижним Тагилом СК начал проверку

Авария произошла 2 марта вечером на 144 километре автодороги Екатеринбург-Серов. Водитель автобуса, перевозивший детскую хоккейную команду, допустил съезд с дороги и перевернулся. На момент происшествия внутри находились 20 человек, из низ 17 детей 2006–2007 годов рождения.
У одного из подростков 2007 года рождения предварительно подтвердилась травма позвоночника. Ребенок доставлен в больницу. На момент ДТП мальчик ехал пристегнутым ремнем безопасности.
Водитель, а также другие пассажиры не пострадали. По данному факту Следственный отдел по Ленинскому району города Нижний Тагил начал проверку. В частности, на наличие признаков преступления по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.