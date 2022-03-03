После ДТП с 20 детьми под Нижним Тагилом СК начал проверку

После того, как под Нижним Тагилом вылетел в кювет пассажирский автобус с детской хоккейной командой, Следственный комитет по Ленинскому району Нижнего Тагила начал проверку.

Авария произошла 2 марта вечером на 144 километре автодороги Екатеринбург-Серов. Водитель автобуса, перевозивший детскую хоккейную команду, допустил съезд с дороги и перевернулся. На момент происшествия внутри находились 20 человек, из низ 17 детей 2006–2007 годов рождения. У одного из подростков 2007 года рождения предварительно подтвердилась травма позвоночника. Ребенок доставлен в больницу. На момент ДТП мальчик ехал пристегнутым ремнем безопасности. Водитель, а также другие пассажиры не пострадали. По данному факту Следственный отдел по Ленинскому району города Нижний Тагил начал проверку. В частности, на наличие признаков преступления по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Автобус с детской хоккейной командой перевернулся на трассе под Нижним Тагилом

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