Владимир Путин присвоил первое звание Героя России погибшему на Донбассе военному

Владимир Путин присвоил первое звание Героя России погибшему на Донбассе военному
Владимир Путин присвоил первое звание Героя России погибшему на Донбассе военному
3 марта, 22:54ПроисшествияФото: 1МI
За боевые действия на Украине президент РФ Владимир Путин впервые присвоил звание Героя России погибшему военному из Дагестана Нурмагомеду Гаджимагомедову.

Об этом президент России заявил во время совещания с членами Совбеза РФ. Глава государства подчеркнул, что у него тоже течет кровь разных народностей после такого подвига военного из Дагестана.

Я русский человек, и, как говорится, у меня в роду Иваны да Марьи, но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать: «Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Все этнические группы России невозможно перечислить, но я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, многонационального мира России», заявил Владимир Путин.

Президент объявил о присвоении звания Героя России за боевые действия на Украине Нурмагомеду Гаджимагомедову посмертно.

Напомним, президент поручил установить дополнительные выплаты семьям погибших и раненых во время спецоперации на Украине военных и силовиков.

Сюжеты:
Операция на Украине
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