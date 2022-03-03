Владимир Путин присвоил первое звание Героя России погибшему на Донбассе военному

Об этом президент России заявил во время совещания с членами Совбеза РФ. Глава государства подчеркнул, что у него тоже течет кровь разных народностей после такого подвига военного из Дагестана.
Я русский человек, и, как говорится, у меня в роду Иваны да Марьи, но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать: «Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Все этнические группы России невозможно перечислить, но я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, многонационального мира России», заявил Владимир Путин.
Президент объявил о присвоении звания Героя России за боевые действия на Украине Нурмагомеду Гаджимагомедову посмертно.
Напомним, президент поручил установить дополнительные выплаты семьям погибших и раненых во время спецоперации на Украине военных и силовиков.