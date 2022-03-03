За избиение водителя Renault в Екатеринбурге задержан южанин

За избиение водителя Renault в Екатеринбурге задержан южанин
За избиение водителя Renault в Екатеринбурге задержан южанин
3 марта, 10:01ПроисшествияФото: 1mi

Южанин на Kia в Екатеринбурге «подрезал» Renault и избил водителя

Вечером 2 марта в Екатеринбурге один водитель напал на другого. Полицейские вычислили и задержали злоумышленника, им оказался южанин.

На улице 8 Марта вечером произошел конфликт. Автомобиль Kia обогнал Renault Logan. Водитель первой машины прижал вторую к обочине. И, когда она остановилась, избил кулаками мужчину, сидевшего за рулем иномарки.

К настоящему моменту личность злоумышленника установлена. Им оказался южанин. Молодой человек задержан и доставлен в полицейский участок, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. Пассажир зачинщика потасовки отпущен. Он в избиении участия не принимал.

Пострадавший снял побои, но пока в полицию не обращался. Тем не менее, полиция видеозаписью с регистратора, на которой запечатлен сам момент агрессии в отношении водителя Renault.

Сюжеты:
Екатеринбург
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