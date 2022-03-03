За кражу замедлителей вагонов на 15 тысяч рублей тагильчанину грозит срок

За кражу замедлителей вагонов на 15 тысяч рублей тагильчанину грозит срок
За кражу замедлителей вагонов на 15 тысяч рублей тагильчанину грозит срок
3 марта, 14:20ПроисшествияФото: Уральская транспортная прокуратура
За кражу коромысел вагонного замедлителя, который снижает скорость вагонов при спуске с горы, на 15 тысяч рублей жителю Нижнего Тагила грозит срок.

Инцидент произошел на станции Смычка в Нижнем Тагиле. Коромысла сотрудники демонтировали и приготовили для утилизации. Однако один из сотрудников, который занимается обслуживанием замедлителей и наблюдает за их исправным состоянием, решил похитить детали.

С 26 по 31 января он при заступлении на рабочую смену воровал коромысла. Всего на его счету 25 деталей весом 875 килограмм, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Хищения совершались работником по одной схеме. Он брал 8-9 деталей и клал их в подготовленные заранее мешки. Потом он грузил их в багажник авто и отправлял в пункт приема лома. А его знакомый помогал в разгрузке.

Общий ущерб составил 15,8 тысячи рублей. В отношении мужчины возбуждено три уголовных дела по статье за кражу.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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происшествиевагонНижний Тагил
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