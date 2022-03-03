За кражу замедлителей вагонов на 15 тысяч рублей тагильчанину грозит срок

За кражу коромысел вагонного замедлителя, который снижает скорость вагонов при спуске с горы, на 15 тысяч рублей жителю Нижнего Тагила грозит срок.

Инцидент произошел на станции Смычка в Нижнем Тагиле. Коромысла сотрудники демонтировали и приготовили для утилизации. Однако один из сотрудников, который занимается обслуживанием замедлителей и наблюдает за их исправным состоянием, решил похитить детали. С 26 по 31 января он при заступлении на рабочую смену воровал коромысла. Всего на его счету 25 деталей весом 875 килограмм, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Хищения совершались работником по одной схеме. Он брал 8-9 деталей и клал их в подготовленные заранее мешки. Потом он грузил их в багажник авто и отправлял в пункт приема лома. А его знакомый помогал в разгрузке. Общий ущерб составил 15,8 тысячи рублей. В отношении мужчины возбуждено три уголовных дела по статье за кражу.

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