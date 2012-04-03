Многодетная мать совершила кражу
7 марта в отдел полиции № 17 обратился 37-летний мужчина, сообщивший о краже у него значительной суммы при необычных обстоятельствах. Как выяснилось, еще в середине февраля мужчина воспользовался банкоматом, расположенным в помещении Альфа-банка на пр. Вагоностроителей, для снятия наличных денег с накопительной карты. Снять необходимо было внушительную сумму, 300 тысяч рублей, банкомат же максимально выдавал 40 тысяч, поэтому клиент был вынужден неоднократно повторить одну и ту же процедуру. Это стало раздражать ожидавшую своей очереди женщину, и она сделала замечание. В очередной раз, запросив 40 тысяч, мужчина не смог дождаться получения денег и решил, что произошел сбой. Нетерпеливая женщина попросила пропустить ее, чтобы внести деньги за кредит. Мужчина деликатно уступил место даме около банкомата и даже подсказал по просьбе женщины, где находится купюроприемник. После ее ухода мужчина завершил свои операции и получил нужную сумму.
Так как при снятии наличных были некоторые проблемы, дома мужчина решил проверить остаток по карте через Интернет-банк. Каково же было его удивление, когда мужчина не досчитался сорока тысяч. Чтобы разобраться, мужчина обратился в банк с претензией и объяснил всю ситуацию. Выяснилось, что все запрашиваемые суммы были выданы. В ходе проверки, проведенной службой безопасности банка, была изъята видеозапись с камеры наблюдения за банкоматом. На ней зафиксировано, что деньги появились практически сразу, как только мужчина отошел от банкомата, а подошедшая женщина правой рукой что-то положила в карман полушубка. Установить личность женщины сотрудникам банка не составило особого труда. С ней связались и предложили подойти в банк, но женщина отказалась общаться. Тогда по совету работников банка мужчина и обратился за помощью в полицию.
Подозреваемая в совершении крупной кражи 32-летняя женщина, мама троих малолетних детей, находится в ожидании четвертого малыша. По словам следователя СО № 2 Нины Косенковой, поначалу она уверенно отрицала свою причастность к совершению преступления, твердила, что не брала никаких денег. Весомым аргументом не в ее пользу стала изъятая видеозапись. Женщина, не подозревавшая о ее существовании, поменяла свои показания. Стала ссылаться на тяжелое материальное положение, объяснила, что до сих пор погашает кредит в 20 тысяч, который взяла, чтобы одеть детей к школе. Говорит, соблазнилась. «А разве Вы бы не взяли, оказавшись на моем месте?» - задала она вопрос следователю.
Женщина обещает вернуть украденные деньги, но только позже, так как потратила все средства исключительно на продукты и сладости для детей.
Все эти объяснения ни в коем случае не оправдывают молодую женщину, совершившую преступление. Мужчина, лишившийся денег, сам инвалид, воспитывает несовершеннолетнего ребенка. Деньги копил в течение многих лет, немного помогали родители. Для него это значительный ущерб.
Статья уголовного кодекса, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Конечно, суд учтет положение женщины и наличие у нее несовершеннолетних детей при вынесении приговора. Тем не менее, граждане должны понимать, что совершенное преступление рано или поздно обязательно будет наказано.
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