Многодетная мать совершила кражу

Так как при снятии наличных были некоторые проблемы, дома мужчина решил проверить остаток по карте через Интернет-банк. Каково же было его удивление, когда мужчина не досчитался сорока тысяч. Чтобы разобраться, мужчина обратился в банк с претензией и объяснил всю ситуацию. Выяснилось, что все запрашиваемые суммы были выданы. В ходе проверки, проведенной службой безопасности банка, была изъята видеозапись с камеры наблюдения за банкоматом. На ней зафиксировано, что деньги появились практически сразу, как только мужчина отошел от банкомата, а подошедшая женщина правой рукой что-то положила в карман полушубка. Установить личность женщины сотрудникам банка не составило особого труда. С ней связались и предложили подойти в банк, но женщина отказалась общаться. Тогда по совету работников банка мужчина и обратился за помощью в полицию.

Подозреваемая в совершении крупной кражи 32-летняя женщина, мама троих малолетних детей, находится в ожидании четвертого малыша. По словам следователя СО № 2 Нины Косенковой, поначалу она уверенно отрицала свою причастность к совершению преступления, твердила, что не брала никаких денег. Весомым аргументом не в ее пользу стала изъятая видеозапись. Женщина, не подозревавшая о ее существовании, поменяла свои показания. Стала ссылаться на тяжелое материальное положение, объяснила, что до сих пор погашает кредит в 20 тысяч, который взяла, чтобы одеть детей к школе. Говорит, соблазнилась. «А разве Вы бы не взяли, оказавшись на моем месте?» - задала она вопрос следователю.

Женщина обещает вернуть украденные деньги, но только позже, так как потратила все средства исключительно на продукты и сладости для детей.

Все эти объяснения ни в коем случае не оправдывают молодую женщину, совершившую преступление. Мужчина, лишившийся денег, сам инвалид, воспитывает несовершеннолетнего ребенка. Деньги копил в течение многих лет, немного помогали родители. Для него это значительный ущерб.