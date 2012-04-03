Приходишь домой - а там вор!

По словам пресс-службы Нижнетагильского управления МВД тагильчанка недосчиталась двух мобильных телефонов. Оказалось, что, уходя утром на работу, женщина забыла закрыть дверь балкона. Это и привлекло вора, который залез в квартиру по водосточной трубе.