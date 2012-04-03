Приходишь домой - а там вор!
3 апреля 2012, 12:52ПроисшествияЕвгения
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Нежданный-негаданный решил попытать счастья на втором этаже дома на Ермака. Когда хозяйка квартиры вернулась, то увидела высокого мужчину в чёрном. Горе-вору удалось сбежать через балкон.
По словам пресс-службы Нижнетагильского управления МВД тагильчанка недосчиталась двух мобильных телефонов. Оказалось, что, уходя утром на работу, женщина забыла закрыть дверь балкона. Это и привлекло вора, который залез в квартиру по водосточной трубе.
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