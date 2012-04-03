В суд направлено дело об отравлении 18 человек в тагильской школе
3 апреля 2012, 08:20ПроисшествияОльга
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В Ленинский районный суд Нижнего Тагила направлено уголовное дело об отравлении 18 человек в местной школе. Об этом АПИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В пресс-службе рассказали, что обвиняемой по делу проходит 59-летняязаведующая производством школьной столовой. Ей вменяется нарушениесанитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболеваниелюдей.
Напомним, инцидент произошел в октябре 2011 года. У 17 учащихся и одногосотрудника школы были зафиксированы симптомы острой кишечной инфекции.
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