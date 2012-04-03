В суд направлено дело об отравлении 18 человек в тагильской школе

В пресс-службе рассказали, что обвиняемой по делу проходит 59-летняязаведующая производством школьной столовой. Ей вменяется нарушениесанитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболеваниелюдей.

Напомним, инцидент произошел в октябре 2011 года. У 17 учащихся и одногосотрудника школы были зафиксированы симптомы острой кишечной инфекции.