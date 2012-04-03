В Свердловской области в ДТП погиб ребенок
3 апреля 2012, 15:59Происшествия
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ДТП произошло на трассе Екатеринбург - Тюмень около 12 часов дня.
По предварительной информации, водитель автомобиля Honda CRV в сложныхпогодных условиях (усиленный снегопад с дождем) не выбрал безопаснуюскорость движения, не справился с управлением и выехал на полосувстречного движения, где в это время двигался в сторону Тюмени КАМАЗсообщили в пресс-службе областной ГИБДД.
В результате ДТП скончался ребенок-пассажир 3-4 лет, сидящий на заднем сидении автомобиля в детском удерживающем устройстве.
Как отметили в ГИБДД, с начала текущего года на территории Свердловскойобласти в дорожно-транспортных происшествиях погибли 8 детей, семь изних – в качестве пассажиров транспортных средств.
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