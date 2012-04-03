В Свердловской области в ДТП погиб ребенок

По предварительной информации, водитель автомобиля Honda CRV в сложныхпогодных условиях (усиленный снегопад с дождем) не выбрал безопаснуюскорость движения, не справился с управлением и выехал на полосувстречного движения, где в это время двигался в сторону Тюмени КАМАЗсообщили в пресс-службе областной ГИБДД.