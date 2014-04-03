ДТП с трамваем в Нижнем Тагиле: разбирается межведомственная комиссия

1 апреля в 16.55 в поселке Северный, у дома № 5 на ул. Днепровская, водитель трамвая шестого маршрута допустила наезд на ребенка, шедшего вдоль трамвайного полотна справа, по ходу движения вагона. В результате мальчик получил травму, после оказания первой медицинской помощи он был госпитализирован.

По информации ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское», при проверке после ДТП технического состояния трамвайного вагона выяснилось, что внешние световые приборы, звуковой сигнал находятся в исправном состоянии, с правой и левой стороны транспортного средства установлены зеркала заднего вида.

Техосмотр был пройден в марте этого года. Стаж работы водителя на городском электротранспорте - 17 лет. Михаил Аверин прооперирован. Как только состояние здоровья ребенка позволит его транспортировать, мальчик будет доставлен в лечебное учреждение Екатеринбурга.

Распоряжением Главы города создана межведомственная комиссия по выявлению причин несчастного случая. Ее работу возглавил Валерий Суров. Вчера комиссия выезжала на место происшествия.

Свои комментарии в связи с произошедшим дали и.о. начальника управления образования Татьяна Удинцева и начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко. «Профилактика дорожно-транспортного травматизма среди детей для нас является приоритетной задачей, - сказала Татьяна Аркадьевна. - Разработан безопасный маршрут следования детей не только от школ, но и от всех учреждений дополнительного образования». В школе № 13 и других образовательных учреждениях, отметила она, будет активизирована работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

Как сообщил Владимир Юрченко, на участке ул. Днепровская, где произошло ДТП, были все условия, обеспечивающие безопасность: состояние дорожного полотна соответствовало существующим требованиям, тротуары были почищены.

Мы сегодня еще раз акцентировали внимание дорожных служб – УБТ-сервис и Тагилдорстрой – на остановочные комплексы, пешеходные переходы, особенно у школ, детских садов сказал он.