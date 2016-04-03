В Нижнем Тагиле мужчина 9 раз выстрелил в соседского кота за то, что тот громко мяукал (ФОТО)

31.03. кот ушёл на прогулку. Позднее мой брат нашёл его высоко на березе. Мы сняли его, он был весь в крови. Мы думали, что его покусали собаки, но в ветеринарной клинике рентген показал, что внутри котика 9 пуль написала тагильчанка Алия в сообществе «Зоомир».

В разговоре с журналистом TagilCity.ru Алия отметила, что медикам удалось достать только 5 пуль:

Только что достали пули, 5 штук, остальные глубоко засели, но жизни не угрожают. Сейчас врач сделает опись откуда и сколько достали. А там уже с братом решим - что делать, обращаться [в полицию - прим. ред.] или как вообще поступить.

В жестоком обращении с животным хозяйка кота подозревает соседа. Тот якобы не знал о том, что кот принадлежит соседке, потому решил проучить мартовского кота за то, что тот громко мяукал.

Будут ли хозяева обращаться в полицию, какое наказание понесёт стрелок, об этом портал TagilCity.ru расскажет позднее.