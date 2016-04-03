В Нижнем Тагиле ребёнок получил тяжёлую травму, отдыхая на территории горнолыжного комплекса (ФОТО, ВИДЕО)

Две девятилетние девочки, катясь с горки на «бублике» (сноутюбинг), 13 марта врезались в судейскую будку горнолыжного комплекса «Гора Долгая».

Одна из мам запечатлела на видео роковой спуск.

Одна в результате столкновения пробила голову. У неё началось кровотечение. Сразу отыскать врача на территории горнолыжного комплекса не удалось. К счастью, на соревнованиях, проходивших в этот день, дежурила карета скорой помощи. Медики оказали девочке первую помощь, но уговорить врачей госпитализировать ребёнка удалось только через полчаса. На территории же горнолыжного комплекса, по словам родителей, не нашлось даже аптечки, сообщает ИА «Между строк».

В больнице ребёнку поставили диагноз: открытый вдавленный перелом свода черепа. Там же девочка перенесла срочную операцию в нейрохирургическом отделении. На этом лечение ребёнка не окончено. В сентябре девочку ждёт ещё одна операция. В её череп будут вшивать пластину.

Фото/видео: Татьяна Пушанина, Юлия Русских

Мать пострадавшей девочки собирается судиться с руководством горнолыжного комплекса.

Его руководство, в свою очередь, отмечает, что девочки катались в месте, запрещённом для сноутюбинга, о чем говорят соответствующие таблички. Дети катались там с разрешения родителей.

За всеми невозможно уследить среди прочего отметил директор СДЮСШОР «Аист» в разговоре с журналистами ИА «Между строк».

Пострадавший ребёнок сейчас идёт на поправку. Будет ли проводиться по факту судебное разбирательство и чем оно закончится - станет известно позднее.