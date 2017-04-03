Автоледи из Невьянска получила 4 года колонии за ДТП, в котором погибли ее муж и свекровь

В ходе разбирательства установлено: осужденная ехала по трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов вместе с мужем и свекровью, отвлеклась от дороги во время движения, в следствии чего допустила съезд ТС на обочину дороги. После автомобиль занесло, откинуло в кювет и ударило о дерево. В результате инцидента погибли муж и свекровь осужденной.