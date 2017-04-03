Автоледи из Невьянска получила 4 года колонии за ДТП, в котором погибли ее муж и свекровь
3 апреля 2017, 13:10Происшествия
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Суд Невьянска вынес обвинительный приговор местной жительнице, которая проявила халатность во время управления ТС и нарушила ПДД, что повлекло за собой смерть двух пассажиров.
В ходе разбирательства установлено: осужденная ехала по трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов вместе с мужем и свекровью, отвлеклась от дороги во время движения, в следствии чего допустила съезд ТС на обочину дороги. После автомобиль занесло, откинуло в кювет и ударило о дерево. В результате инцидента погибли муж и свекровь осужденной.
Женщине назначено наказание в виде четырех лет в колонии-поселении. Также с осужденной взыскан моральный вред в размере 1,3 млн руб. в пользу родственников погибших.
Осужденной предоставлено право отсрочки наказания до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста, сообщает прокуратура Свердловской области.
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