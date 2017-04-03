Бродячие собаки в Нижнем Тагиле загрызли домашнего пса и загнали ребёнка на горку (ФОТО, ВИДЕО)
3 апреля 2017, 09:05Происшествия
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В Нижнем Тагиле накануне от агрессивных бродячих собак едва не пострадал малолетний мальчик.
Сюжеты: Нижний Тагил
Известно, что стая бродячих псов не первую неделю держит в страхе жителей домов по улице Чернышевского. А в минувшее воскресенье, 2 апреля, они напали на домашнего пса и растерзали его насмерть, пишет E1.ru.
Ребёнок, находившийся на детской площадке, был вынужден спасаться от агрессивных собак на горке.
В следственном комитете по данному факту начали проверку. Поводом в очередной раз стала публикация средств массовой информации. По итогам проверки специалисты примут процессуальное решение, передает пресс-служба ведомства.
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Фото и видео: E1.ru
Напомним, в Нижнем Тагиле накануне был заключен контракт на отлов 900 бродячих собак.
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