Бродячие собаки в Нижнем Тагиле загрызли домашнего пса и загнали ребёнка на горку (ФОТО, ВИДЕО)

Известно, что стая бродячих псов не первую неделю держит в страхе жителей домов по улице Чернышевского. А в минувшее воскресенье, 2 апреля, они напали на домашнего пса и растерзали его насмерть, пишет E1.ru.

Ребёнок, находившийся на детской площадке, был вынужден спасаться от агрессивных собак на горке.

В следственном комитете по данному факту начали проверку. Поводом в очередной раз стала публикация средств массовой информации. По итогам проверки специалисты примут процессуальное решение, передает пресс-служба ведомства.

Фото и видео: E1.ru

Напомним, в Нижнем Тагиле накануне был заключен контракт на отлов 900 бродячих собак.