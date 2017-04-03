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Бродячие собаки в Нижнем Тагиле загрызли домашнего пса и загнали ребёнка на горку (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бродячие собаки в Нижнем Тагиле загрызли домашнего пса и загнали ребёнка на горку (ФОТО, ВИДЕО)

3 апреля 2017, 09:05Происшествия
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