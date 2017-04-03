Брошенный на обочине автомобиль был разбит в Нижнем Тагиле неизвестными вандалами (ФОТО)

На протяжении всей уходящей недели на улице Ильича на Вагонке в районе дома №86 стоял брошенный автомобиль ВАЗ 2109. В субботу утром этот автомобиль стоял на том же месте, но уже с разбитыми стеклами и фарами сообщила жительница Дзержинского района Нижнего Тагила, приложив фотографии.

В пресс-группе УВД Нижнего Тагила отметили, что заявлений от граждан по данному факту не поступало. Полицейские уточнили, что информация будет передана в ГИБДД для решения вопроса об эвакуации автомобиля.

Напомним, в Нижнем Тагиле на Вагонке от вандальных действий страдают не только бесхозные автомобили.