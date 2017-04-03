Брошенный на обочине автомобиль был разбит в Нижнем Тагиле неизвестными вандалами (ФОТО)
3 апреля 2017, 17:55ПроисшествияПавел Щербина
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Автомобиль был брошен на обочине в начале прошлой недели на ул. Ильича в Нижнем Тагиле. В выходные автомобиль стал не только брошенным, но и разбитым.
Сюжеты: Нижний Тагил
На протяжении всей уходящей недели на улице Ильича на Вагонке в районе дома №86 стоял брошенный автомобиль ВАЗ 2109. В субботу утром этот автомобиль стоял на том же месте, но уже с разбитыми стеклами и фарами сообщила жительница Дзержинского района Нижнего Тагила, приложив фотографии.
В пресс-группе УВД Нижнего Тагила отметили, что заявлений от граждан по данному факту не поступало. Полицейские уточнили, что информация будет передана в ГИБДД для решения вопроса об эвакуации автомобиля.
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Напомним, в Нижнем Тагиле на Вагонке от вандальных действий страдают не только бесхозные автомобили.
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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