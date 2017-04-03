Екатеринбуржец предстанет перед судом по обвинению в поджоге, приобретении наркотиков и попытке убийства полицейского
Перед судом в Екатеринбурге предстал 52-летний местный житель. Он обвиняется в совершении ряда тяжких преступлений, в частности «уничтожении чужого имущества», «пособничестве в покушении на убийство» и «приобретении наркотиков», сообщает СУ СК по Свердловской области.
Установлено: в апреле 2015 года мужчина оказал пособничество гражданину, в отношении которого также начато уголовное делопроизводство, в поджоге автомобиля «Тойота Ленд Крузер». Основанием для совершения преступления послужил конфликт между сожительницей гражданина и супругой владельца автомашины.
В 2016 году обвиняемый снова принял участие в совершении преступления по просьбе того же человека. На этот раз мужчина совершил покушение на убийство начальника одного из управлений МВД области. Он подстерег правоохранителя в подъезде дома, где проживал полицейский, и произвел выстрел в голову жертвы. Потерпевший чудом остался жив, ему своевременно оказали медицинскую помощь.
Также, по версии следствия, подсудимый приобрел в 2016 году наркотики в объеме 1,06 грамма.
Решение о размере наказания вынесет суд после рассмотрения дела по существу.
© TagilCity.ru