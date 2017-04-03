Екатеринбуржец вышел в магазин и получил ножевое ранение (ФОТО)

Как пишет Е1, неизвестный молодой человек, на вид которому не более 30 лет, нанес ножевое ранение жителю Екатеринбурга, направлявшемуся в круглосуточный магазин.

Свидетелем инцидента стала проходящая мимо женщина, она вызвала медиков и полицию и до момента приезда кареты скорой помощи находилась с пострадавшим. Как ей пояснил раненый мужчина, он не знаком со злоумышленником и не знает, почему тот на него напал.