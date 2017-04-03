Екатеринбуржец вышел в магазин и получил ножевое ранение (ФОТО)
3 апреля 2017, 09:10Происшествия
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2 апреля в 23:45 в полицию Екатеринбурга поступил звонок с сообщением о нападении на молодого мужчину на проспекте Ленина.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, неизвестный молодой человек, на вид которому не более 30 лет, нанес ножевое ранение жителю Екатеринбурга, направлявшемуся в круглосуточный магазин.
Свидетелем инцидента стала проходящая мимо женщина, она вызвала медиков и полицию и до момента приезда кареты скорой помощи находилась с пострадавшим. Как ей пояснил раненый мужчина, он не знаком со злоумышленником и не знает, почему тот на него напал.
В полиции сообщили, что объявлен план «Перехват», потерпевшего госпитализировали с ножевым ранением живота, в момент происшествия он был пьян.
Фото: E1.RU
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