Иномарка врезалась в здание после столкновения с другим авто в Екатеринбурге (ФОТО)

Здание располагается на улице Бориса Ельцина, передает E1.ru.

Иномарка оказалась​ на тротуаре после столкновения с Peugeot.

Известно, что автомобили с места аварии не смогли уехать – настолько серьезные были повреждения. На помощь были вызваны эвакуаторы.

Водители и пассажиры в аварии не пострадали.

Фото: E1.ru