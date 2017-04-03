Иномарка врезалась в здание после столкновения с другим авто в Екатеринбурге (ФОТО)
3 апреля 2017, 08:00Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В минувшее воскресенье, 2 апреля, в Екатеринбурге иномарка Volkswagen врезалась в здание городской электросетевой компании.
Сюжеты: Екатеринбург
Здание располагается на улице Бориса Ельцина, передает E1.ru.
Иномарка оказалась на тротуаре после столкновения с Peugeot.
Известно, что автомобили с места аварии не смогли уехать – настолько серьезные были повреждения. На помощь были вызваны эвакуаторы.
Водители и пассажиры в аварии не пострадали.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: E1.ru
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей