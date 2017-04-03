«Кировский» загорелся на Эльмаше в Екатеринбурге (ФОТО)
3 апреля 2017, 09:20Происшествия
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В Екатеринбурге 2 апреля в вечернее время произошел пожар в магазине «Кировский» на Эльмаше. Загорелась вентиляционная система.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, огонь заметили прохожие снаружи здания и поспешили в магазин, чтобы предупредить об этом сотрудников. К этому моменту персонал торговой точки уже вызвал пожарных и проводил эвакуацию покупателей.
На место ЧП огнеборцы прибыли в течение пяти минут. В тушении возгорания участвовали три единицы техники и девять единиц личного состава. Установлено: загорелись вентиляторы в подвальном помещении, площадь возгорания составила 10 кв. м. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание.
Фото: ИА «Ночные новости» / E1.RU
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