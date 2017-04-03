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Квартира на 8 этаже в доме №38 по улице Окунева в Нижнем Тагиле загорелась сегодня в 10 утра (ВИДЕО)
Сюжеты:
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Квартира на 8 этаже в доме №38 по улице Окунева в Нижнем Тагиле загорелась сегодня в 10 утра (ВИДЕО)

3 апреля 2017, 13:50ПроисшествияЕкатерина Малых
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