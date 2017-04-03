Квартира на 8 этаже в доме №38 по улице Окунева в Нижнем Тагиле загорелась сегодня в 10 утра (ВИДЕО)

Возгорание произошло на предпоследнем этаже 9-этажного жилого дома на Вагонке.

Было очень много огня и дыма из окон. Пожар разгорелся очень быстро. Вероятно этому поспособствовал сильный ветер на улице рассказал редакции TagilCity.ru очевидец Сергей.

Также он сообщил, что тушение пожара производилось без применения спецтехники с лестницей.

Информации о полном устранении возгорания пока не поступало. Официальные данные о пожаре будут предоставлены позже.