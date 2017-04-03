Квартира на 8 этаже в доме №38 по улице Окунева в Нижнем Тагиле загорелась сегодня в 10 утра (ВИДЕО)
3 апреля 2017, 13:50ПроисшествияЕкатерина Малых
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Сегодня, 3 апреля, в 10 часов утра начался пожар в доме №38 по улице Окунева в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Возгорание произошло на предпоследнем этаже 9-этажного жилого дома на Вагонке.
Было очень много огня и дыма из окон. Пожар разгорелся очень быстро. Вероятно этому поспособствовал сильный ветер на улице рассказал редакции TagilCity.ru очевидец Сергей.
Также он сообщил, что тушение пожара производилось без применения спецтехники с лестницей.
Информации о полном устранении возгорания пока не поступало. Официальные данные о пожаре будут предоставлены позже.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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