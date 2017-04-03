Охранник найден мёртвым на рабочем месте на одном из заводов Свердловской области
3 апреля 2017, 08:10Происшествия
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В Свердловской области на складе горно-обогатительного комбината погиб человек. Это произошло в ночь на 2 апреля.
У 26-летнего охранника к концу подходило дежурство. Однако сменщик, пришедший на работу, не сразу обнаружил товарища.
Через некоторое время было найдено его тело, рядом с которым лежало табельное оружие.
В полиции предположили, что причиной смерти стал суицид, пишет издание Новый Качканар.
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