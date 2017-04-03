Охранник найден мёртвым на рабочем месте на одном из заводов Свердловской области

У 26-летнего охранника к концу подходило дежурство. Однако сменщик, пришедший на работу, не сразу обнаружил товарища.

Через некоторое время было найдено его тело, рядом с которым лежало табельное оружие.

В полиции предположили, что причиной смерти стал суицид, пишет издание Новый Качканар.