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Охранник найден мёртвым на рабочем месте на одном из заводов Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Охранник найден мёртвым на рабочем месте на одном из заводов Свердловской области

3 апреля 2017, 08:10Происшествия
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