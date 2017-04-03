Пенсионер погиб под колесами поезда в Свердловской области
3 апреля 2017, 14:35Происшествия
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На 455 километре перегона «Верх-Нейвинск – Мурзинка» Свердловской железной дороги поезд сбил 65-летнего пенсионера, шедшего по ж/д путям.
31 марта пожилой мужчина был сбит поездом недалеко от станции Мурзинка. Как выяснилось позже, погибший шел к своему дачному домику, находящемуся в поселке. Там он периодически проживал.
По словам вдовы, мужчина злоупотреблял алкоголем и ранее привлекался к административной ответственности транспортной полицией за нахождение на железнодорожных путях в не положенном месте, сообщает «Накануне.ру».
Начата доследственная проверка: опрошены сотрудники локомотивной бригады и родственники погибшего пенсионера.
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