Взрыв на предприятии в Верхнем Тагиле может спровоцировать отравление свинцом

Напомним, в ночь на 3 апреля в Верхнем Тагиле произошел взрыв на предприятии. В результате погиб один рабочий, и трое человек госпитализированы.

Медик по образованию, депутат и общественник Даниэль Марголис рекомендует местным жителям не приближаться к месту ЧП в течение ближайших двух дней, а детям – лучше не выходить из дома. У Марголиса имеется большой опыт по борьбе с нелегальным свинцом в Дегтярске.

Он объяснил свои рекомендации тем, что свинец может накапливаться в организме, а потом ударить по наиболее слабым местам. Отравление этим металлом сопровождается болями в области живота, поражением почек, анемией, головной болью. У детей свинец, в первую очередь, действует на нервную систему.

В администрацию города поступают звонки от взволнованных граждан. Воспитатели детских учреждений в растерянности: они не знают, выводить ли детей на прогулку.

После ЧП взяты соответствующие пробы и анализы и направлены в министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. В ведомстве ситуацию не комментируют. Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура на телефонные звонки не отвечает, сообщает «Уралинформбюро».